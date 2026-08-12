Strive A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Strive A hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3.420 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17.65 Prozent auf 0.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0.2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch