|
09.11.2026 06:37:00
String Metaverse: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
String Metaverse liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat String Metaverse die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.33 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.150 INR je Aktie erzielt worden.
String Metaverse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.10 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 76.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX starten stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich zum Wochenstart seitwärts. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.