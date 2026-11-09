String Metaverse: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

String Metaverse liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat String Metaverse die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.33 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.150 INR je Aktie erzielt worden.

String Metaverse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.10 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 76.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch