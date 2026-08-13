String Metaverse stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

String Metaverse gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.30 INR. Im letzten Jahr hatte String Metaverse einen Gewinn von 0.130 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 3.92 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 97.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch