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21.08.2026 06:37:00
Strikewell Energy legte Quartalsergebnis vor
Strikewell Energy lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60.0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.2 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0.1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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