Strike Company,Limited: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Strike Company,Limited präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 64.80 JPY gegenüber 32.41 JPY im Vorjahresquartal.

Strike Company,Limited hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.07 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 88.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 123.93 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Strike Company,Limited ein EPS von 81.93 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 27.08 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 33.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20.31 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch