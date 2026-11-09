Striders stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Striders lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Striders im vergangenen Quartal 1.56 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Striders 1.97 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch