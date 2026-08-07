Stride verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stride präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.75 USD gegenüber 1.03 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 636.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 653.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7.14 USD, nach 5.95 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2.52 Milliarden USD – ein Plus von 4.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Stride 2.41 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch