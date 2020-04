Stribevis af priser

Kavalan vinder 4 dobbelte guldmedaljer og 6 guldmedaljer i San Francisco

TAIPEI, 13. april 2020 /PRNewswire/ -- Destilleriet Kavalan har føjet 4 dobbelte guldmedaljer på San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) til sin imponerende række af priser indtil nu i 2020.

På to andre nyligt afholdte store konkurrencer, World Whiskies Awards (WWA) og World Gin Awards (WGA), vandt Kavalan også stort.

De 4 dobbelte guldmedaljer på SFWSC gik til:

Concertmaster Sherry Cask Finish – lanceret for bare 6 måneder siden

Kavalan Classic

Solist ex-Bourbon og

Solist Fino Sherry

De 6 guldmedaljer blev tildelt:

Distillery Select

Concertmaster Port Cask Finish

Oloroso Sherry Oak

Solist Vinho Barrique

Podium og

Distillery Reserve Peaty Cask

World Whiskies Awards – Taiwansk single malt

Kavalan udnævntes på WWA 2020 som vinder af kategori for sin Oloroso Sherry Oak og fik en guldmedalje for sin nye Concertmaster Sherry Cask Finish.

2020 WGA Aromatiseret Gin – Taiwansk

Kavalan Gin vandt guldmedalje på Word Gin Awards. Den er første del af en spændende serie af gin fra Kavalan.

AUISC 2020

Kavalan indhøstede Judges' Choice, den højeste udmærkelse på Australian International Spirits Competition, for:

Kavalan Gin og

Solist Port Cask

Tre guldmedaljer gik til:

Solist Sherry Cask og

Kavalan Gin samt Solist Port Cask

Om Kavalan-destilleriet

Kavalan-destilleriet i Yilan Amt, Taiwan, har været banebrydende inden for kunsten at fremstille single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der ældes under stærk fugtighed og varme, bruger smeltevandet fra bjerget Snow Mountain, og destilleringen forstærkes af hav- og bjergbriser. Kombinationen af alt dette skaber Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet er opkaldt efter Yilan Amtets oprindelige navn og bakkes op af 40 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget 400 guldmedaljer eller finere i branchens mest konkurrenceprægede konkurrencer. Besøg www.kavalanwhisky.com

Kontaktoplysninger for medier

Kaitlyn Tsai

Tlf. +886(0)39 229 000, lokal 7164

E-mail kaitlyn@kingcar.com.tw

