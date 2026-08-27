PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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27.08.2026 15:13:00
Strenges Kostenmanagement hebt Porr-Ergebnis zum Halbjahr um fast ein Viertel
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