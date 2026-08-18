Streik: Ver.di droht mit Arbeitskampf im Supermarkt

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D.i Corporation Aktie 508446 / KR7003160009

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18.08.2026 16:16:00

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Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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