D.i Corporation Aktie 508446 / KR7003160009
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18.08.2026 16:16:00
Streik: Ver.di droht mit Arbeitskampf im Supermarkt
»Verdienen mehr Wertschätzung als den Mindestlohn«: Weil die Arbeitgeber ihrer Meinung nach zu wenig zahlen, könnte die Gewerkschaft Ver.di bald wieder Geschäfte bestreiken. Einzelne Supermärkte sind besonders im Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!