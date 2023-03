Streik und IT-Panne bremsen Aufschwung am Frankfurter Flughafen im Februar

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag kaum verändert erwartet, während sich der deutsche Leitindex wohl etwas erholen dürfte. An den wichtigsten Handelsplätzen in Asien geht es am Dienstag abwärts. Die Wall Street zeigte sich im Montagshandel mit unterschiedlichen Vorzeichen.