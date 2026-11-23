BRÜSSEL (awp international) - Wegen eines landesweiten Streiks kommt der Flugverkehr von und nach Belgien heute nahezu vollständig zum Erliegen. Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie zwischen 7.00 und 21.00 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten, da sich auch Fluglotsen an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Lediglich die notwendigen Dienste für Notfälle und sicherheitsrelevante Flüge werden demnach aufrechterhalten. Reisenden wird empfohlen, sich bei den jeweiligen Fluggesellschaften über den Status des Fluges zu informieren.

Mit dem landesweiten Streiktag wollen Gewerkschaften gegen die Spar- und Reformpolitik der Föderalregierung von Premierminister Bart De Wever protestieren. Sie werfen ihr vor, Arbeitnehmer, Rentner und sozial Schwächere übermässig zu belasten.

Im Rahmen des Protesttags ist auch eine Grossdemonstration in Brüssel geplant. Ausser im Flugverkehr werden erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr erwartet. Auch Schulen, Behörden und die Müllabfuhr könnten betroffen sein.