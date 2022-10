Streik bei Totalenergies geht weiter

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Bei dem französischen Ölkonzern Totalenergies stehen die Zeichen weiter auf Streik. Die Gewerkschaft CGT hat ein Angebot des Konzerns zur Aufnahme von Lohnverhandlungen im Gegenzug für ein Ende des Streiks abgelehnt.

"Die CGT bewertet diesen Versuch als Erpressung", teilte die Gewerkschaft mit. Am Sonntag hatte Totalenergies sich bereiterklärt, mit einigen Mitarbeitern in Frankreich Lohnverhandlungen zu führen, jedoch nur wenn die Mitarbeiter die Blockaden beenden. Bei Totalenergies wird schon seit Ende September gestreikt. Mittlerweile herrscht eine Benzinknappheit an den Tankstellen in Frankreich.

Die Mitarbeiter fordern angesichts der Inflation und der Gewinne des Unternehmens mehr Geld.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2022 08:04 ET (12:04 GMT)