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09.09.2026 06:37:00
Stream: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Stream lud am 08.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Stream hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.39 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.960 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.43 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.66 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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