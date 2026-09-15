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Strawberry Fields REIT Aktie 117983462 / US8631821019

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15.09.2026 23:07:11

Strawberry Acquires Missouri Hospital Campus

Strawberry Fields REIT
13.95 USD -0.07%
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(RTTNews) - On Tuesday, Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) announced that it recently completed the acquisition of a hospital campus in Marshall, Missouri. The campus comprises a 60-bed hospital, 99-bed skilled nursing facility and medical office building.

The campus was added to an existing Master Lease with an affiliate of American Medical Administrators, formerly known as Reliant Care Group. After the acquisition, the Company now owns and leases 21 healthcare facilities in Missouri.

On the NYSE in the after hours, the shares were trading at $13.93, after closing Tuesday's trading 0.14 percent down.

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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

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SMI-Kurs: 13’804.28 15.09.2026 17:30:00
Long 13’237.46 19.83 S2BJ7U
Long 12’923.31 13.74 SI7B8U
Long 12’377.39 8.93 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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