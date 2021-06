Strava nomme la PDG de RISE au conseil d'administration

Diahann Billings-Burford apporte une expertise approfondie et une expérience de leadership en développement communautaire à la plateforme sociale pour les athlètes en pleine croissance.

SAN FRANCISCO, 30 juin 2021 /PRNewswire/ -- Strava, la principale plateforme sociale pour les athlètes et la plus grande communauté sportive au monde, qui compte plus de 86 millions d'athlètes et qui ne cesse de croître a annoncé aujourd'hui la nomination de Diahann Billings-Burford à son conseil d'administration. Mme Billings-Burford est PDG de RISE, un organisme national sans but lucratif qui éduque la communauté sportive tout en lui donnant les moyens d'enrayer la discrimination raciale, de promouvoir la justice sociale et d'améliorer les relations entre les ethnies.

Cette nomination clé arrive à point nommé pour Strava, dont la communauté compte plus de 86 millions d'athlètes et continue de croître rapidement, avec deux millions d'athlètes qui se joignent chaque mois à la plateforme. Cette croissance s'accompagne d'une volonté renouvelée de veiller à ce que le conseil d'administration se compose de chefs d'entreprise hautement qualifiés et stratégiques qui continueront d'accélérer la croissance de sa communauté et de solidifier plus avant la position de Strava en tant que plus grande communauté sportive au monde.

« Mme Billings-Burford est une bâtisseuse communautaire compétente qui a travaillé dans les secteurs privé, public et sans but lucratif. Ses capacités et sa compréhension approfondie de l'importance de sonder différents points de vue et de les harmoniser selon un cadre et des objectifs communs que tous peuvent appuyer aideront à mener à bien la mission de Strava », a déclaré Michael Horvath, PDG de Strava.

Cette mission est étroitement liée à l'engagement de Strava à mettre les athlètes en contact avec ce qui les motive et à les aider à atteindre le meilleur d'eux-mêmes.

« J'ai été non seulement impressionnée par la vision du fondateur et du cofondateur Mark Gainey et Michael Horvath, mais aussi par l'ouverture et la transparence dont ils ont fait preuve en voulant tirer parti de certaines des possibilités qu'offrait Strava. Le fait de vouloir intentionnellement monter une communauté diversifiée d'athlètes est la clé de la croissance future des abonnements. Mais pour y arriver, nous devons collectivement investir plus de temps et d'énergie pour ériger ces communautés dans le contexte actuel. Strava est fermement déterminée à bâtir une plateforme vraiment inclusive, et je suis ravie de pouvoir apporter mon point de vue et ma solide expérience en leadership pour élaborer ce nouvel écosystème avec eux. Nous n'en sommes qu'au début de notre périple », a déclaré Mme Billings-Burford.

L'expérience de Mme Billings-Burford citée précédemment est très riche et s'étend aux secteurs sans but lucratif, privé et public. Diplômée de l'Université Yale et de la Columbia Law School, où elle a reçu son doctorat en droit, elle a occupé plusieurs postes de direction de premier plan, dont celui de directrice générale des investissements culturels et de vice-présidente de la Time Warner Foundation chez Time Warner. Pendant un certain nombre d'années, elle a également été dirigeante principale des services de la ville de New York, au Bureau du maire. Dans ce contexte, elle a pu aider 1,3 million de New-Yorkais à accéder plus facilement aux possibilités s'offrant dans le secteur des services, tout en recrutant des bénévoles pour répondre aux besoins les plus pressants de la ville et en faisant valoir les services offerts.

Comprenant qu'il faut poser des actions délibérées et sur le long terme pour créer un changement durable, Mme Billings-Burford et RISE ont mis sur pied des programmes axés sur les solutions pour la communauté sportive comme jamais il ne l'avait été fait auparavant. Elle a aidé à renforcer des partenariats dans plus de 35 États et dans des régions clés comme Los Angeles, le sud de la Floride et Minneapolis, et elle a établi des partenariats pluriannuels aux niveaux professionnel et collégial. Depuis 2020, Mme Billings-Burford a également demandé à RISE de tenir plus de 650 rencontres avec ses partenaires, y compris des centaines d'ateliers aux niveaux professionnel, collégial et sportif pour les jeunes. Ces événements habilitent les leaders inclusifs et créent une culture sportive plus équitable et inclusive.

