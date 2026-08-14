Strauss Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Strauss Group stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1.81 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.550 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.71 Prozent zurück. Hier wurden 1.84 Milliarden ILS gegenüber 1.88 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch