Straumann verdient 2020 weniger wegen Corona-Pandemie - Aktie leichter

Die Aktionäre erhalten trotzdem eine gleich hohe Dividende.

Konkret brach der Umsatz um 10,7 Prozent auf 1,43 Milliarden Franken ein, wie der Hersteller von Dentalimplantaten am Dienstag mitteilte. Ohne Wechselkurseffekte und Übernahmen sank der Umsatz lediglich um 5,6 Prozent. Im ersten Semester war das Unternehmen noch um fast 20 Prozent geschrumpft.

Zum Jahresende sei das organische Wachstum in allen Regionen zurückgekehrt, schrieb Straumann dazu. Am besten seien die Geschäfte in der Regionen Asien/Pazifik gelaufen. Dort habe Straumann im vierten Quartal wieder mit hoch zweistelligen Wachstumsraten zugelegt.

Wertberichtigungen

Die Gewinnzahlen brachen deutlich ein. Dafür waren nicht zuletzt Wertberichtigungen in der Höhe von 150 Millionen Franken verantwortlich. Straumann hatte diese bereits im Sommer getätigt. Sie fielen auf einige in der Vergangenheit getätigte Akquisitionen an und wurden wegen der Pandemie fällig.

Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern sackte in der Folge um mehr als die Hälfte auf 157 Millionen Franken ein. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 92 Millionen Franken, nach 308 Millionen im Vorjahr.

Deutlich besser fällt das Ergebnis aus, wenn man es auf "Kern"-Basis betrachtet, also die Sonderposten sowie Abschreibungen auf akquisitionsbezogene Vermögenswerte herausrechnet. Dieser Kerngewinn lag mit 261 Millionen Franken über den Erwartungen der Analysten. Auch die unveränderte Dividende von 5,75 Franken je Aktie lag am obersten Ende der Erwartungen.

Hohes Wachstum erwartet

Mit Blick auf das laufende Jahr zeigt sich Straumann zuversichtlich. Das Vertrauen der Patienten habe sich zum Jahresende wieder gefestigt. Der starke Anstieg der Infektionszahlen um die Jahreswende habe allerdings zu neuen Schliessungen in wichtigen Kernmärkten geführt. Dennoch seien Zahnarztbesuche an den meisten Orten für alle Behandlungen weiterhin möglich. Angesichts der angelaufenen breiten Impfaktionen erwarte die Gruppe keine Verschlechterung im Dentalmarkt, heisst es weiter.

Insgesamt strebe die Gruppe ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an und erwarte eine Verbesserung der Profitabilität gegenüber dem Jahr 2020, so Straumann weiter.

Straumann-Aktien nach Jahreszahlen schwächer

Die Aktien von Straumann tendieren am Dienstag leichter. Das Dentalunternehmen hat mit seinen Resultaten für das Geschäftsjahr 2020 die Erwartungen übertroffen, Marktbeobachter zeigen sich aber leicht enttäuscht vom Ausblick.

Am Mittag geben Straumann, die mit einem deutlichen Minus in den Handel gestartet waren, an der SIX zeitweise noch 0,9 Prozent auf 1’105 Franken nach.

"Das Lachen ist zurückgekehrt", kommentieren die Analysten der Deutschen Bank das Geschäftsergebnis 2020. Dieses übertraf die Konsenserwartungen der Analysten klar. Erfreut zeigten sich die Experten insbesondere über die organische Entwicklung des Umsatzes. Zwar verringerte sich dieser um 5,6 Prozent, Analysten waren aber von einem deutlich höheren Minus ausgegangen.

Als eigentlicher Lichtblick wird allerdings die widerstandsfähige Margenentwicklung bezeichnet. So übertrifft das Jahresergebnis auf den Stufen EBIT und Kern-Reingewinn selbst die optimistischsten Annahmen.

Weniger angetan zeigen sich die Marktkommentatoren dagegen bezüglich der Vorgaben fürs laufende Jahr. Das Unternehmen traut sich für 2021 ein organische Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich zu. Analysten hatten deutlich mehr erwartet - mindestens ein zweistelliges Wachstum.

Der Ausblick sei angesichts der niedrigen Basis im Jahr 2020 (und dem aktuellen Marktumfeld) wenig ambitioniert, kommentieren etwa die Experten der ZKB. Sie würden dies aber der allgemeinen Vorsicht von Straumann zuschreiben, heisst es weiter. Traditionell ist das Unternehmen so früh im Jahr für seine konservative Haltung bekannt. Vor Ausbruch der Pandemie wurden die Vorgaben dann meist im Verlaufe des Jahres kontinuierlich erhöht.

sig/ra

Basel (awp)