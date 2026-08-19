Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Straumann Group erzielt starkes zweites Quartal und bestätigt angehobenen Profitabilitätsausblick für 2026



19.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Umsatz im zweiten Quartal beläuft sich auf CHF 707.0 Mio.; organisches Wachstum beschleunigt sich auf 8.5%. Halbjahresumsatz erreicht CHF 1.4 Mrd. bei einem organischen Wachstum von 7.8%

Kern-EBIT-Marge verbessert sich auf 26.9% bei konstanten Wechselkursen 2025 bzw. 25.7% inklusive Währungseffekten

Straumann gewinnt in der Premium-Implantologie mit iEXCEL weitere Marktanteile, während Neodent seine globale Expansion im Challenger-Segment weiter ausbaut

Free Cashflow steigt um 49% auf CHF 168.6 Mio., unterstützt durch eine verbesserte operative Cash-Generierung und geringere Investitionsausgaben nach einer Phase erheblicher Kapazitätsinvestitionen

Angehobener Profitabilitätsausblick für 2026 bestätigt: organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und Verbesserung der Kern-EBIT-Marge um rund 140 bis 170 Basispunkte bei konstanten Wechselkursen 2025 Alle Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäfts-bereiche in CHF Mio. / Margenveränderungen gerundet H1 2026 H1 2025 IFRS KERN1 IFRS KERN1 Umsatz 1 379.5 1 379.5 1 348.2 1 348.2 Veränderung in CHF 2.3% 5.9% Veränderung (CER2) 7.8% 10.2% Veränderung organisch 7.8% 10.2% Bruttogewinn 992.6 971.9 968.9 972.0 Marge 72.0% 70.5% 71.9% 72.1% Margenveränderung in CHF (160 Bp.) (40 Bp.) Margenveränderung (CER2) (60 Bp.) 10 Bp. EBITDA 435.3 431.5 418.2 428.5 Marge 31.6% 31.3% 31.0% 31.8% Margenveränderung in CHF (50 Bp.) (90 Bp.) Margenveränderung (CER2) 110 Bp. 0 Bp. EBIT 350.6 354.8 329.6 358.1 Marge 25.4% 25.7% 24.4% 26.6% Margenveränderung in CHF (80 Bp.) (130 Bp.) Margenveränderung (CER2) 90 Bp. (40 Bp.) Reingewinn 250.7 262.0 238.2 265.7 Marge 18.2% 19.0% 17.7% 19.7% Margenveränderung in CHF (70 Bp.) (250 Bp.) Ergebnis pro Aktie (unverwässert, in CHF) 1.57 1.64 1.49 1.66 Free Cashflow 168.6 113.0 Marge 12.2% 8.4% Mitarbeitende (Ende Juni) 11 582 11 948 [1] Die hier verwendeten „Kern“-Zahlen klammern M&A-Effekte wie Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen sowie Änderungen von bedingten Kaufpreiszahlungen, Wertminderungen, Anpassungen von Pensionsplänen, Rechtsfälle, Restrukturierungskosten, Ergebnisse aus der Konsolidierung ehemals assoziierter Unternehmen und andere nicht wiederkehrende Ereignisse aus. Genauere Angaben und eine Überleitungstabelle mit der ausgewiesenen und auf die Kernaktivitäten bezogenen Erfolgsrechnung finden sich auf Seite 9ff. [2] Zur Berechnung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen (Constant Exchange Rates, CER) werden die Wechselkurse des Jahres 2026 herangezogen. Basel, 19. August 2026: Die Straumann Group erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von CHF 707.0 Mio.; das organische Wachstum beschleunigte sich auf 8.5%, während der Umsatz in Schweizer Franken gegenüber dem Vorjahr um 5.9% zunahm. Der Umsatz im ersten Halbjahr erreichte CHF 1.4 Mrd., was einem organischen Wachstum von 7.8% bzw. einem Wachstum von 2.3% in Schweizer Franken entspricht. Diese starke und beschleunigte Entwicklung zeigt, dass sich die Umsetzung unserer am letzten Capital Markets Day präsentierten Strategie in konkreten Ergebnissen niederschlägt. Das Wachstum war über die Regionen hinweg ausgewogen. Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie Nordamerika (NAM) erzielten beide ein organisches Wachstum von über 8%. Asien-Pazifik (APAC) kehrte trotz der anhaltenden Belastung durch China zum Wachstum zurück, während Lateinamerika (LATAM) ein weiteres Quartal mit zweistelligem Wachstum verzeichnete. Getragen wurde die Entwicklung von digitalen Lösungen, der Premium- und Challenger-Implantologie sowie der Kieferorthopädie. Digitale Lösungen spielen eine zunehmend wichtige Rolle, unterstützt durch hohe Verkäufe von Intraoralscannern, insbesondere SIRIOS X3, sowie die cloudbasierte Plattform Straumann AXS. Deren offene Architektur trug zur Ausweitung der Nutzerbasis bei und stärkte damit das Fundament des Ökosystems der Straumann Group - entscheidend für künftiges Wachstum mit vernetzten Workflows. In der Premium-Implantologie trug iEXCEL dazu bei, dass Straumann in allen wichtigen Regionen weitere Marktanteile gewann. Neodent weitete seine geografische Präsenz weiter aus und stärkte damit die globale Position der Gruppe im Challenger-Segment. Parallel dazu sorgten anhaltende operative Skaleneffekte dafür, dass sich das Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen 2025 in einer höheren Profitabilität niederschlug. Produktivitätssteigerungen in der Fertigung, die Optimierung der Lieferkette und ein diszipliniertes Ressourcenmanagement unterstützten zusammen mit den verbesserten Profitabilitätsprofilen des Kieferorthopädie- und Intraoralscannergeschäfts eine Kern-EBIT-Marge von 26.9% bei konstanten Wechselkursen 2025. Der Free Cashflow stieg auf CHF 168.6 Mio. Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, kommentierte: „Wir haben ein starkes zweites Quartal und ein starkes erstes Halbjahr erzielt, mit Wachstum in allen Regionen - insbesondere in den etablierten Märkten - und einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität bei konstanten Wechselkursen. Unsere Entwicklung verdeutlicht das künftige Wachstumspotenzial der Premium-Implantologie durch iEXCEL und differenzierte Behandlungsworkflows. Gleichzeitig erweitern wir mit Neodent und unserem breiteren Mehrmarkenportfolio den Zugang zu Behandlungen. Unsere Produktführerschaft hilft uns, in allen wichtigen Märkten der spezialisierten Zahnmedizin zu wachsen und besser als der Markt abzuschneiden. Unser digitales Ökosystem skaliert rasch, unterstützt durch starke Verkäufe von Intraoralscannern und einem deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen von Straumann AXS. Dadurch entsteht eine wesentlich grössere installierte Basis für künftiges Wachstum mit vernetzten Workflows, Verbrauchsmaterialien und Implantaten. Indem wir Produktführerschaft mit einem herausragenden Kundenerlebnis verbinden und Innovation, Digitalisierung sowie Aus- und Weiterbildung zusammenführen, machen wir Behandlungen für Behandelnde effizienter und für Patientinnen und Patienten zugänglicher. Zugleich verbessern Produktivitätssteigerungen in der Fertigung, die Optimierung der Lieferkette und eine disziplinierte Ressourcenallokation die Skalierbarkeit unseres Geschäfts und ermöglichen uns, weiterhin in Innovation und strategische Wachstumsprioritäten zu investieren. Diese Leistung spiegelt auch unsere High-Performance-Player-Learner-Kultur und das Engagement unserer Teams weltweit wider. Ihre unternehmerische Denkweise und konsequente Kundenorientierung ermöglichen es uns, schnell und konsequent zu handeln. Ich danke unseren Mitarbeitenden für ihren ausserordentlichen Beitrag und unseren Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen. Wir sind weiterhin überzeugt, unseren angehobenen Ausblick für 2026 zu erreichen.“ REGIONALE ENTWICKLUNG IM ZWEITEN QUARTAL EMEA – starkes Wachstum, getragen von Premium- und Challenger-Implantologie Die Region Europa, Naher Osten und Afrika erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von CHF 285.1 Mio., was einem organischen Wachstum von 8.6% entspricht. Deutschland verzeichnete ein solides Wachstum, während Polen und Ungarn eine besonders starke Dynamik zeigten. Positive Beiträge kamen zudem aus mehreren weiteren etablierten europäischen Märkten, darunter Spanien und Benelux. Die Implantologie blieb der wichtigste Wachstumstreiber: iEXCEL gewann neue Kunden und unterstützte weitere Marktanteilsgewinne in etablierten europäischen Märkten. Neodent und Anthogyr ergänzten diese Entwicklung, indem sie ihre Reichweite im Challenger-Segment ausbauten, während ClearCorrect seine Präsenz bei Allgemeinzahnärztinnen und -zahnärzten weiter erhöhte. NAM – iEXCEL treibt weitere Marktanteilsgewinne; starke kommerzielle Umsetzung unterstützt das Wachstum Nordamerika erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von CHF 177.5 Mio., entsprechend einem starken organischen Wachstum von 8.4% - trotz vorsichtiger Konsumentenstimmung und insgesamt stabilem Patientenzulauf. Die Region entwickelte sich weiterhin besser als der zugrunde liegende Implantologiemarkt. Die Premium-Implantologie führte die Entwicklung an; iEXCEL unterstützte einen zweistelligen Zuwachs bei Neukunden. Die Klinikketten (DSO) blieben ein wichtiger Wachstumsträger, gestützt durch strategische Kundenpartnerschaften und die zunehmende Nutzung integrierter digitaler Workflows. Auch Neodent gewann neue Kunden, während digitale Lösungen zweistellig wuchsen. APAC – starkes Wachstum ausserhalb Chinas; sequenzielle Verbesserung in China Die Region Asien-Pazifik erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von CHF 177.6 Mio. und ein organisches Wachstum von 7.4%. Ohne China wuchs die Region um 25.0%, angeführt von Japan, Indien, Australien und Südostasien. Die Premium-Implantologie und die Expansion von Neodent trugen zur Entwicklung bei. In China verbesserten sich die Ergebnisse gegenüber dem Vorquartal, da sich der Patientenzulauf schrittweise erholte und die Lagerbestände der Distributoren stabilisierten. Die Gruppe erwartet, dass der VBP 2.0 Prozess möglicherweise in der zweiten Jahreshälfte beginnt und bereits zu Beginn des Jahres 2027 operativ umgesetzt wird. Digitale Lösungen verzeichneten ein starkes Wachstum, angeführt von SIRIOS X3 und einer stärkeren Nutzung in Australien, Korea, Indien und Vietnam. LATAM – zweistelliges Wachstum in Premium, Challenger und digitalen Lösungen Lateinamerika erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von CHF 66.8 Mio., was einem organischen Wachstum von 11.8% entspricht. Brasilien und die hispanischen Märkte, insbesondere Mexiko, Argentinien und Kolumbien, waren die wichtigsten Wachstumsträger. Die Premium-Implantologie wuchs zweistellig, während Neodent in den hispanischen Ländern rasch expandierte und seine führende Position in Brasilien behauptete. Auch digitale Lösungen verzeichneten ein starkes zweistelliges Wachstum. Der laufende Ausbau des Produktionsstandorts Curitiba wird die Fertigungseffizienz und Lieferfähigkeit weiter stärken. UMSATZ NACH REGIONEN Die Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche; in CHF Mio. Q2 2026 Q2 2025 H1 2026 H1 2025 Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA) 285.1 270.4 573.4 550.3 Veränderung in CHF 5.4% 3.5% 4.2% 5.9% Veränderung (CER3) 8.6% 8.2% 8.2% 9.1% Veränderung organisch 8.6% 8.2% 8.2% 9.1% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 40.3 40.5 41.6 40.8 Nordamerika (NAM) 177.5 170.7 352.4 355.9 Veränderung in CHF 4.0% (5.9%) (1.0%) (0.9%) Veränderung (CER3) 8.4% 2.7% 8.1% 2.2% Veränderung organisch 8.4% 2.7% 8.1% 2.2% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 25.1 25.6 25.5 26.4 Asien-Pazifik (APAC) 177.6 169.3 324.8 331.5 Veränderung in CHF 4.9% 9.5% (2.0%) 16.2% Veränderung (CER3) 7.4% 16.4% 4.2% 19.6% Veränderung organisch 7.4% 16.4% 4.2% 19.6% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 25.1 25.4 23.5 24.6 Lateinamerika (LATAM) 66.8 57.1 128.9 110.5 Veränderung in CHF 17.0% (1.0%) 16.7% 1.3% Veränderung (CER3) 11.8% 16.2% 15.4% 17.5% Veränderung organisch 11.8% 16.2% 15.4% 17.5% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 9.4 8.6 9.3 8.2 Gruppe 707.0 667.5 1 379.5 1 348.2 Veränderung in CHF 5.9% 1.9% 2.3% 5.9% Veränderung (CER3) 8.5% 9.3% 7.8% 10.2% Veränderung organisch 8.5% 9.3% 7.8% 10.2% [3] Zur Berechnung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen (Constant Exchange Rates, CER) werden die Wechselkurse des Jahres 2025 herangezogen. STRATEGISCHE FORTSCHRITTE Prioritäten des Capital Markets Day schlagen sich in konkreten Ergebnissen nieder Die drei am Capital Markets Day 2025 vorgestellten Prioritäten sind bereits in der Umsetzung unserer Strategie und in der Entwicklung der Gruppe sichtbar: Ausbau der Führungsposition in der Implantologie, Transformation des Kieferorthopädiegeschäfts und Disruption der Chairside-Prothetik durch vernetzte digitale Workflows. In einem globalen Markt für Mundgesundheit von über CHF 20 Mrd. schaffen diese Prioritäten weiteren Wachstumsspielraum. Das Wachstumsmodell der Gruppe verbindet Produktführerschaft mit Kundenerlebnis und führt Innovation, Digitalisierung sowie Aus- und Weiterbildung zusammen, um Behandlungen zu vereinfachen und die klinische Effizienz zu verbessern. Die Straumann Fast Molar-Lösung veranschaulicht diesen Ansatz, indem sie iEXCEL, Intraoralscanning und restaurative Komponenten in einem integrierten Workflow verbindet. Premium-Innovationen und Neodent bauen Führungsposition in der Implantologie aus Die Premium-Implantologie blieb eine zentrale Quelle für Neukunden und Marktanteilsgewinne. iEXCEL machte im ersten Halbjahr weltweit nahezu 40% des Premium-Implantatvolumens von Straumann aus und dient zunehmend als Plattform für differenzierte Behandlungslösungen. Die Nutzung in etablierten Märkten zeigt, dass klinische Differenzierung, einfache Workflows sowie Aus- und Weiterbildung weiterhin wirksame Treiber der Kundenentscheidung sind. Fortgeschrittene Schulungen, insbesondere für Full-Arch-Behandlungen, erweitern dieses Leistungsversprechen auf komplexe Indikationen. Parallel dazu erhöht Neodent in ausgewählten Märkten die Investitionen in Vertrieb sowie Aus- und Weiterbildung; zusätzliche Kapazitäten in Curitiba bereiten die Marke auf die nächste Phase ihrer globalen Entwicklung vor. Gemeinsam adressieren Straumann und Neodent unterschiedliche Kundenbedürfnisse und Preissegmente und bewahren zugleich differenzierte klinische und markenspezifische Leistungsversprechen. Digitales Ökosystem skaliert rasch und erschliesst künftiges Wachstum Die offene, cloudbasierte AXS-Plattform von Straumann skaliert rasch. Treiber sind starke Verkäufe von Intraoralscannern, insbesondere SIRIOS X3, wodurch die Nutzerbasis deutlich gewachsen ist. Im ersten Halbjahr verarbeitete die KI-gestützte Lösung der Gruppe zur Fallbeurteilung bereits mehr Fälle als im Gesamtjahr 2025. Dies spiegelt die starke Kundenakzeptanz und weitere Verbesserungen der Ergebnisqualität wider. Fast Molar ist ein weiteres Beispiel aus der Implantologie dafür, wie iEXCEL, Intraoralscanning und der Gingivaformer in einem vernetzten Workflow zusammenwirken, die Behandlung vereinfachen und die klinische Effizienz verbessern. Mit der direkten Anbindung weiterer Workflows an die Plattform entwickelt sich AXS zunehmend zu einem wichtigen Wachstumsmotor für Implantologie, Prothetik und Kieferorthopädie – mit bedeutendem Potenzial bei vernetzten Workflows, Verbrauchsmaterialien und Implantaten. Transformation von ClearCorrect kommt gut voran – stärkeres Angebot für Allgemeinzahnärzte und höhere Nutzung Die Transformation von ClearCorrect schreitet rasch voran; ein skalierbareres und profitableres Betriebsmodell nimmt Gestalt an. Neue digitale Funktionen wie die Fallbeurteilung und die Simulation des Behandlungsergebnisses sowie die neue, an die Zahnfleischkontur angepasste Randgestaltung der Aligner stärken das Angebot für Allgemeinzahnärztinnen und -zahnärzte und fördern die Nutzung. Die Verlagerung der Produktion für EMEA und APAC auf die Smartee-Plattform hat die Produktionsqualität, die Planbarkeit der Lieferungen und die Kosteneffizienz verbessert. Damit bleibt ClearCorrect auf Kurs, bis Ende 2027 den Break-even zu erreichen. China-Strategie schafft lokale Kompetenzen und mehrere Optionen China bleibt ein grosser und im Vergleich weiterhin wenig durchdrungener Implantatmarkt. Die Straumann Group hat eine lokal verankerte Plattform aufgebaut, die Fertigung, Aus- und Weiterbildung, digitale Lösungen und Partnerschaften umfasst. Der Campus in Shanghai ermöglicht die lokale Produktion für den chinesischen Markt und trägt zu niedrigeren Produktionskosten bei. Gleichzeitig erweitert die lokal entwickelte Implantatlinie Medentika China das Angebot und erschliesst zusätzliche Chancen in bislang wenig durchdrungenen Marktsegmenten. Zusammen mit den Premium- und Challenger-Marken der Gruppe schaffen diese Fähigkeiten Flexibilität, um auf unterschiedliche VBP-2.0-Szenarien zu reagieren, und stärken zugleich die Wettbewerbsfähigkeit und die lokale Kostenposition. FINANZIELLE PERFORMANCE Zur Erleichterung einer vergleichbaren Darstellung weist die Gruppe neben den nach IFRS-Rechnungslegungsstandards ausgewiesenen Ergebnissen auch Kernzahlen aus. In den ersten sechs Monaten 2026 wurden folgende Vorsteuereffekte als Non-Core-Positionen definiert: M&A-bedingte Abschreibungen und Wertänderungen bei bedingten Kaufpreiszahlungen in Höhe von insgesamt CHF 13.9 Mio.

Rechtskosten in Höhe von CHF 18.0 Mio. im Zusammenhang mit dem US-Patent- und Kartellrechtsstreit mit Align Technology. Im Juni 2026 kam die Jury zum Schluss, dass keine der beiden Parteien haftbar ist; gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Ein Pensionsplaneffekt in Höhe von CHF 1.0 Mio.

Sonstige nicht wiederkehrende Erträge in Höhe von CHF 21.6 Mio., hauptsächlich im Zusammenhang mit Zollrückerstattungen Eine Überleitungstabelle und detaillierte Informationen finden sich auf Seite 9ff. dieser Medienmitteilung. Kern-Bruttogewinnmarge bleibt auf hohem Niveau In den ersten sechs Monaten 2026 erzielte die Gruppe einen Kern-Bruttogewinn von CHF 971.9 Mio., was einem währungsbereinigten Anstieg von CHF 63.0 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die entsprechende Kern-Bruttogewinnmarge betrug 70.5%. Die zugrunde liegende Margenentwicklung verbesserte sich, unterstützt durch einen vorteilhafteren Produktmix, niedrigere Herstellungskosten (COGS) und die schrittweise Ausweitung der lokalen Produktion in Shanghai. Teilweise kompensiert wurde dies durch eine einmalige Belastung im Zusammenhang mit dem Technologie-Upgrade beim CNC-Fräsen und durch zollbedingte Effekte. Der nach IFRS ausgewiesene Bruttogewinn belief sich auf CHF 992.6 Mio., entsprechend einer Marge von 72.0%; darin enthalten sind als Non-Core klassifizierte Zollrückerstattungen. Kern-EBIT-Marge verbessert sich bei konstanten Wechselkursen 2025 auf 26.9% Der IFRS-EBIT erreichte CHF 350.6 Mio., entsprechend einer Marge von 25.4% und einem Anstieg um 100 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr. Der Kern-EBIT belief sich auf CHF 354.8 Mio.; die Marge lag bei 26.9% zu konstanten Wechselkursen 2025 bzw. bei 25.7% inklusive Währungseffekten. Die Profitabilität profitierte von operativen Skaleneffekten, Effizienzsteigerungen in der Fertigung, der Optimierung der Lieferkette und einem disziplinierten Ressourcenmanagement. Die Kern-Betriebsaufwendungen stiegen absolut, da die Gruppe weiterhin in kommerzielle Fähigkeiten, Innovation, digitale Plattformen und strategische Prioritäten investierte. Als Anteil am Umsatz gingen die Kern-Betriebsaufwendungen zu aktuellen Wechselkursen gegenüber dem Vorjahreszeitraum jedoch um rund 130 Basispunkte zurück. Kern-Reingewinn steigt um 15.7% auf CHF 262 Mio. Der Kern-Nettofinanzaufwand belief sich auf CHF 25.6 Mio. Die Ertragssteuern betrugen CHF 60.7 Mio., entsprechend einem Steuersatz von 18.8%. Der Kern-Reingewinn erreichte CHF 262.0 Mio., was einer Marge von 19.0% entspricht. Der unverwässerte Kerngewinn pro Aktie belief sich auf CHF 1.64 gegenüber CHF 1.66 im Vorjahreszeitraum. Free Cashflow steigt auf CHF 169 Mio. Der Free Cashflow stieg um 49% auf CHF 168.6 Mio., unterstützt durch einen höheren operativen Cashflow und geringere Investitionsausgaben. Nach mehreren Jahren erheblicher Kapazitätsinvestitionen verfügt die Gruppe nun über das Produktionsnetzwerk, um das Wachstum in den kommenden Jahren zu unterstützen. Dies dürfte künftig eine geringere Investitionsintensität ermöglichen. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf CHF 74.1 Mio. gegenüber CHF 113.0 Mio. im Vorjahreszeitraum; fortgesetzt wurden die Investitionen in den Campus in Shanghai, die Erweiterung des Standorts Curitiba sowie weitere Produktivitäts- und Digitalisierungsinitiativen. Die Liquidität per 30. Juni 2026 belief sich auf CHF 381.0 Mio. Die Gruppe wies eine Nettoliquidität von CHF 34.7 Mio. aus und hielt eine solide Eigenkapitalquote von 58.6%. Damit verfügt sie über finanzielle Flexibilität zur Unterstützung von organischem Wachstum, Innovation und strategischen Investitionen. AKTUALISIERTER AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR 2026 – VORBEHALTLICH UNVORHERSEHBARER EREIGNISSE Die Straumann Group erwartet für das Gesamtjahr 2026 weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und bestätigt den im Juni angehobenen Profitabilitätsausblick, der eine Verbesserung der Kern-EBIT-Marge um rund 140 bis 170 Basispunkte bei konstanten Wechselkursen 2025 vorsieht. Die Verbesserung dürfte sich gleichmässig auf das erste und zweite Halbjahr verteilen. Die Gruppe ist weiterhin zuversichtlich, ihren Ausblick zu erreichen. Grundlage dafür sind die erheblichen Wachstumschancen in ihrem globalen Zielmarkt von CHF 20 Mrd., ihr resilientes Geschäftsmodell mit starken Marktpositionen in einem weiterhin volatilen Umfeld, ihre Innovations- und Transformationsinitiativen sowie eine hoch engagierte, unternehmerische Kultur, die eine disziplinierte Umsetzung vorantreibt. Ihre globale Präsenz schafft ein solides Fundament, um die bedeutenden Wachstumschancen im weltweiten Markt für Mundgesundheit zu nutzen. *** Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12‘000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich. Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz Telefon: + 41 (0)61 965 11 11 Homepage: www.straumann-group.com Kontakte: Corporate Communications Investor Relations Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51 Marc Kaiser: +41 (0)61 965 16 80 Derya Güzel: +41 (0)61 965 18 76 E-Mail: corporate.communication@straumann.com E-Mail: investor.relations@straumann.com MEDIEN- UND ANALYSTENKONFERENZ Die Straumann Group wird die Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026 Vertreterinnen und Vertretern der Finanzwelt und der Medien im Rahmen einer Webcast-Telefonkonferenz heute um 10.30 Uhr MESZ präsentieren. Der Webcast kann auf www.straumann-group.com/webcast mitverfolgt werden und steht anschliessend als Aufzeichnung zur Verfügung. Teilnehmende, die während der Q&A-Runde Fragen stellen möchten, werden gebeten, sich vorab über diesen Link für die Telefonkonferenz zu registrieren. Wir empfehlen Ihnen ausserdem, die Präsentationsdatei über den Direktlink in dieser Medienmitteilung herunterzuladen, bevor Sie der Telefonkonferenz beitreten. Präsentation Die Präsentationsfolien der Konferenz stehen im Anhang dieser Mitteilung sowie auf den Webseiten für Medien und Investoren unter www.straumann-group.com zur Verfügung. BEVORSTEHENDE UNTERNEHMENS- / INVESTORENVERANSTALTUNGEN 2026 Anlass Ort 20./21. August Octavian Roadshow Zürich & Genf 1. September Octavian HC Field Trip Basel 2./3. September Bernstein Roadshow Kopenhagen & Stockholm 2. September BNP Paribas Bus Tour Basel 9. September Goldman Sachs European MedTech Conference London 22./23. September Bank of America Global Healthcare Conference London 25. September Barclays EU MedTech & Life Sciences Investor Trip Virtuell 30. September–27. Oktober Quiet Period 28. Oktober Straumann Group Q3 Ergebnisse 2026 Webcast Haftungsausschluss Die Aussagen beruhen auf den Ansichten und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Pandemien, Wechselkurse, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Mitbewerbern und andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle von Straumann liegen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

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