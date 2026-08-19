Straumann Group ernennt Christopher Norbye zum künftigen CEO im Rahmen eines geplanten Führungswechsels

Basel, 19. August 2026: Die Straumann Group gibt heute im Rahmen einer geplanten Nachfolgeregelung die Ernennung von Christopher Norbye zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. Dezember 2026 bekannt. Er folgt auf Guillaume Daniellot, der sich entschieden hat, nach fast 20 Jahren im Unternehmen, davon sieben Jahre als CEO, von seiner Funktion zurückzutreten.

Petra Rumpf, Verwaltungsratspräsidentin der Straumann Group, kommentierte:

„Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Guillaume Daniellot herzlich für seinen ausserordentlichen Beitrag und sein grosses Engagement für die Straumann Group danken. Unter seiner Führung hat die Straumann Group ihre Marktposition deutlich ausgebaut und erhebliche Marktanteilsgewinne erzielt, während Innovation stets im Zentrum unserer Strategie stand. Er hat wichtige Grundlagen für die Entwicklung der Gruppe zu einem führenden Anbieter digital unterstützter Workflows geschaffen und gleichzeitig unsere einzigartige unternehmerische Kultur weiter gestärkt.

Gleichzeitig freuen wir uns sehr, Christopher Norbye als neuen CEO der Straumann Group willkommen zu heissen. Sein strategisches Urteilsvermögen, seine ausgeprägte Kundenorientierung und seine Umsetzungsstärke passen hervorragend zu unserer Kultur. Christophers internationale Erfahrung, seine Führungsstärke und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung profitablen Wachstums machen ihn zur idealen Besetzung, um die Straumann Group in die nächste Wachstumsphase zu führen. Er übernimmt ein stark positioniertes Unternehmen mit einem erstklassigen Managementteam und einer hervorragenden Ausgangslage für die weitere erfolgreiche Entwicklung der Gruppe.“

Guillaume Daniellot, CEO der Straumann Group, sagte: „Es war ein grosses Privileg und eine aussergewöhnliche Reise, so viele Jahre Teil der Straumann Group zu sein und sie führen zu dürfen. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit und stolz darauf, was wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Kunden und Partnern erreicht haben vereint durch eine starke gemeinsame Ambition.

Ich freue mich, die Verantwortung zu einem Zeitpunkt übergeben zu können, zu dem die Straumann Group hervorragend aufgestellt ist, um ihre erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen und ihre ambitionierten Ziele zu verwirklichen. So wie ich Christopher kennengelernt habe, bin ich überzeugt, dass er hervorragend zur Kultur der Straumann Group passt und das Managementteam ideal ergänzen wird. Er wird starke, vertrauensvolle Beziehungen innerhalb der Organisation und zu unseren Kunden aufbauen und die Gruppe erfolgreich in die nächste Wachstumsphase führen. Ich werde ihn bei der Übergabe mit vollem Engagement unterstützen und einen reibungslosen Übergang sicherstellen.“

Mit der Ernennung von Christopher Norbye stellt die Straumann Group die Weichen für ihre nächste Wachstumsphase. Aufbauend auf ihrer starken Marktposition treibt die Gruppe profitables Wachstum konsequent voran, um nachhaltig Wert zu schaffen. Christopher verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den USA, China und Europa. Er verbindet ausgeprägte Kundenorientierung mit umfassender Erfahrung in der digitalen Transformation und einer starken Erfolgsbilanz beim Ausbau internationaler Unternehmen. Damit bringt er beste Voraussetzungen mit, um die Strategie der Gruppe weiterzuentwickeln und neue Wachstumschancen zu erschliessen.

Seine Laufbahn umfasst acht Jahre in der Medizintechnik und in regulierten Märkten sowie Führungspositionen in globalen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Diese breite Erfahrung ist eine wertvolle Grundlage für die weitere Entwicklung der Straumann Group.

Christopher Norbye sagte: „Ich freue mich sehr darauf, in einer wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung zur Straumann Group zu stossen. Die Gruppe verfügt über ein hervorragendes Fundament: eine starke Kultur, enge Kundenbeziehungen und einen klaren Fokus auf Innovation. Die Rückkehr in die Medizintechnik bedeutet mir besonders viel, weil hier der Nutzen für Patientinnen und Patienten und die Nähe zu den Kunden im Mittelpunkt stehen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Managementteam und den Kolleginnen und Kollegen in der gesamten Gruppe auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen und die nächste Phase eines kundenorientierten, profitablen Wachstums voranzutreiben.“

Christopher Norbye wechselt von Beijer Ref zur Straumann Group, wo er als CEO starkes profitables Wachstum und nachhaltige Wertschaffung vorangetrieben hat. Während seiner Amtszeit hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt und der Gewinn verdreifacht. Zuvor leitete er bei ASSA ABLOY den Geschäftsbereich Entrance Systems mit einem Umsatz von rund EUR 4 Milliarden und trieb dessen Transformation in Richtung Digitalisierung und Vernetzung voran. Durch den Ausbau des Servicegeschäfts, Innovation und organisatorische Weiterentwicklung erzielte der Geschäftsbereich unter seiner Führung ein starkes Umsatz- und Margenwachstum. Christopher Norbye wurde 1973 geboren, ist schwedischer Staatsbürger und verfügt über einen MBA der University of Miami.

Christopher Norbye wird im Oktober zur Straumann Group stossen, um gemeinsam mit Guillaume Daniellot eine sorgfältige Übergabe vorzubereiten. Guillaume Daniellot wird seine Amtszeit Ende November 2026 abschliessen und Christopher während der Übergangsphase sowie in der Zusammenarbeit mit wichtigen Kunden unterstützen.





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Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12‘000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

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