Straumann Group beschleunigt organisches Wachstum auf 9.2% und bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr 2026

msatz von CHF 667.1 Mio. im dritten Quartal bei 9.2% organischem Wachstum; Neunmonatsumsatz von CHF 2.0 Mrd., organisch +8.3%

iEXCEL gewann in der Premiumimplantologie weiter Marktanteile

Neue digitale Straumann F.A.S.T.-Lösungen für Implantatbehandlungen mit SIRIOS APS für Full-Arch-Scans steigern klinische Effizienz und Praxisrentabilität

Die zunehmende Nutzung von Straumann AXS stärkt die Kundenbindung und unterstützt wiederkehrende Verkäufe von Implantaten und Verbrauchsmaterialien für Behandlungen

Ausblick 2026 bestätigt: organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und Verbesserung der Kern-EBIT-Marge um rund 140 bis 170 Basispunkte bei konstanten Wechselkursen 2025

Umsatz nach Regionen

Die Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche; in Mio. CHF Q3 2026 Q3 2025 9M 2026 9M 2025 Europa, Nahost & Afrika (EMEA) 256.0 234.0 829.5 784.4 Verändung CHF 9.4% 8.2% 5.8% 6.6% Verändung (CER[1]) 10.5% 11.2% 8.9% 9.7% Verändung organisch 10.5% 11.2% 8.9% 9.7% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 38.4 38.9 40.5 40.2 Nordamerika (NAM) 174.9 161.6 527.3 517.4 Verändung CHF 8.2% (0.8%) 1.9% (0.9%) Verändung. (CER1) 7.5% 5.7% 7.9% 3.3% Verändung organisch 7.5% 5.7% 7.9% 3.3% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 26.2 26.8 25.8 26.5 Asien-Pazifik (APAC) 165.6 144.3 490.4 475.8 Verändung CHF 14.8% (3.4%) 3.1% 9.4% Verändung (CER1) 10.3% 3.2% 6.1% 14.1% Verändung organisch 10.3% 3.2% 6.1% 14.1% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 24.8 24.0 24.0 24.4 Lateinamerika (LATAM) 70.5 62.3 199.4 172.8 Verändung CHF 13.1% 9.8% 15.4% 4.2% Verändung (CER1) 6.5% 18.0% 12.1% 17.7% Verändung organisch 6.5% 18.0% 12.1% 17.7% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 10.6 10.3 9.7 8.9 Gruppe 667.1 602.2 2 046.5 1 950.4 Verändung CHF 10.8% 2.9% 4.9% 4.9% Verändung (CER1) 9.2% 8.3% 8.3% 9.6% Verändung organisch 9.2% 8.3% 8.3% 9.6%

Basel, 28. Oktober 2026: Die Straumann Group erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von CHF 667.1 Mio. Das entspricht einem organischen Wachstum von 9.2% und einem Anstieg in Schweizer Franken von 10.8% gegenüber dem Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz CHF 2.0 Mrd., ein organisches Plus von 8.3%. Nach dem starken zweiten Quartal beschleunigte sich das organische Wachstum weiter; alle Regionen trugen dazu bei. Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik (APAC) erzielten zweistelliges Wachstum. Nordamerika (NAM) wuchs in einem Markt mit verhaltener Nachfrage sehr solide. In Lateinamerika (LATAM) wurde das Wachstum vor allem von den spanischsprachigen Märkten ausserhalb Brasiliens getragen, wo die geringere Verbreitung von Implantaten weitere Expansionschancen bietet. Premiumimplantate, die Challenger-Marken der Gruppe in der Implantologie und digitale Lösungen stützten die Entwicklung. In der Kieferorthopädie verläuft die Transformation planmässig. Neue ClearCorrect-Lösungen und digitale Markteinführungen erhöhen die Behandlungseffizienz und stärken die Positionierung der Marke.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, kommentierte: „Ich bin stolz auf unsere Teams, die ein weiteres starkes Quartal erzielt haben. Die anhaltenden Marktanteilsgewinne von iEXCEL stärken unsere führende Position in der Premiumimplantologie, während Neodent in immer mehr Märkten den Zugang zu Behandlungen erweitert.

Unsere Intraoralscanner zählen gemessen an den weltweit verkauften Stückzahlen in diesem Jahr bislang zu den Marktführern. Die SIRIOS APS-Technologie ermöglicht die digitale Erfassung ganzer Zahnbögen. Darauf aufbauend macht der neue Straumann F.A.S.T. Full-Arch-Workflow anspruchsvolle Ganzkieferversorgungen deutlich effizienter.

Straumann AXS verbindet diese nahtlose Gesamtlösung und steigert die Rentabilität von Praxen weiter, ohne dass erhebliche Investitionen in zusätzliche teure Geräte nötig sind. Dank dieser Innovationen sind wir zuversichtlich, unseren Ausblick für das Gesamtjahr zu erreichen.

Nach fast 20 Jahren bei der Straumann Group fühle ich mich geehrt und bin dankbar, dass ich ihre Transformation und ihren Erfolg mitgestalten durfte. Dabei stand für mich stets im Mittelpunkt, für unsere Kunden weltweit Mehrwert zu schaffen. Ich danke unseren Mitarbeitenden, Kunden und Partnern für ihr Vertrauen und freue mich auf das nächste Kapitel der Gruppe unter Christophers Führung.“

REGIONALE ENTWICKLUNG IM DRITTEN QUARTAL

EMEA – Zweistelliges Wachstum dank Premium- und Challenger-Implantologie

EMEA erzielte einen Umsatz von CHF 256.0 Mio. bei einem organischen Wachstum von 10.5%. Die Premiumimplantologie gewann im Quartal an Stärke: iEXCEL zog weiterhin neue Kunden an, während die Umstellung bei bestehenden Kunden voranschritt. Neodent und Anthogyr unterstützten das Wachstum im Challenger-Implantatsegment der Gruppe. Die DACH-Region mit Deutschland, Österreich und der Schweiz leistete ebenso einen wichtigen Beitrag wie die starke Dynamik in Polen, Rumänien und Ungarn. Fortbildungsveranstaltungen, darunter die International Esthetic Days (iED) und der Kongress der European Association for Osseointegration (EAO), stärkten die Kundenbindung und stellten neue Behandlungslösungen vor. ClearCorrect expandierte weiter in ausgewählten europäischen Märkten, unterstützt durch einen gezielteren Einsatz der Ressourcen.

NAM – Wachstum durch Implantologie und digitale Lösungen gestützt

Nordamerika erzielte einen Umsatz von CHF 174.9 Mio. und ein organisches Wachstum von 7.5%. Trotz zurückhaltender Konsumentenstimmung und eines weitgehend stabilen Patientenaufkommens entwickelte sich die Region gut. Die Premiumimplantologie und Neodent legten zu und gewannen neue Kunden sowie Marktanteile.

Die anhaltende Nachfrage nach Intraoralscannern trug ebenfalls zur guten Entwicklung bei. ClearCorrect wuchs im umkämpften Markt für transparente Aligner, unterstützt durch digitale Werkzeuge zur Fallbeurteilung und zur Fernüberwachung von Behandlungen.

APAC – Zweistelliges Wachstum und starke Entwicklung ausserhalb Chinas

Asien-Pazifik erzielte einen Umsatz von CHF 165.6 Mio.; das organische Wachstum beschleunigte sich auf 10.3%. APAC ohne China entwickelte sich im dritten Quartal gut, mit starkem Wachstum in Japan und Indien. iEXCEL und Vertriebsaktivitäten rund um die Challenger-Marken in Südostasien stützten die Entwicklung. China kehrte nach mehreren schwierigen Quartalen, die von Unsicherheit über die mengenbasierte Beschaffung (VBP) geprägt waren, zum Wachstum zurück und trug zur stärkeren Entwicklung der Region bei. Die Regeln für die nächste VBP-Runde bei Dentalimplantaten wurden noch nicht bekannt gegeben; mit der Umsetzung wird derzeit im ersten Quartal 2027 gerechnet. Mit ihrem Markenportfolio in verschiedenen Preissegmenten und ihren lokalen Produktionskapazitäten ist die Gruppe gut aufgestellt, um auf die sich wandelnden Bedürfnisse des Marktes einzugehen.

LATAM – Neodent treibt Wachstum durch Expansion in spanischsprachige Märkte voran

Lateinamerika erzielte einen Umsatz von CHF 70.5 Mio. bei einem organischen Wachstum von 6.5%; das Tempo verlangsamte sich gegenüber dem ersten Halbjahr. In Brasilien, dem grössten und weitesten entwickelten Implantatmarkt der Region, liess das Patientenaufkommen bei grossen Zahnarztgruppen nach, und die Bestellungen gingen zurück. Nach der raschen Verbreitung im Vorjahr normalisierten sich auch die Verkäufe von Intraoralscannern. Diese Entwicklungen belasteten das regionale Wachstum. Neodent expandierte dagegen weiter in spanischsprachigen Märkten, insbesondere in Mexiko und Kolumbien, wo Implantate weniger verbreitet sind. Die Premiumimplantologie entwickelte sich weiter, und die Gruppe baut ihre Betreuung privater Zahnarztpraxen in Brasilien aus, um mehr Behandelnde zu erreichen. Im September eröffnete die Gruppe ihr drittes Neodent-Werk in Curitiba und schuf zusätzliche Kapazitäten für die weltweite Expansion der Marke.

STRATEGISCHES UPDATE

Ganzkieferversorgungen – Digital unterstützte Behandlung vom Scan bis zu den neuen Zähnen

Festsitzende Ganzkieferversorgungen auf mehreren Implantaten bieten Patientinnen und Patienten einen hohen Zugewinn an Lebensqualität und eröffnen der Gruppe erhebliche Wachstumschancen. Straumanns Intraoralscanner gehörten in diesem Jahr bisher nach verkauften Stückzahlen weltweit zur Spitzengruppe auf dem weltweiten Markt für Intraoralscanner und geben der Gruppe eine starke Basis, um mehr Praxen zu erreichen. Das neue SIRIOS APS (Arch Positioning System) verwendet kleine, einzigartige Referenzkomponenten auf iEXCEL-Implantaten, um deren Positionen digital zu erfassen. Es bietet eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Abformungen oder speziellen, teuren Scangeräten für Behandlungen ganzer Kiefer. Es ist Teil von Straumann F.A.S.T. (Fast, Accurate, Simple, Trusted), einer Familie neuer digital unterstützter Behandlungsabläufe, die Scannen, Planung, Implantation und Versorgung verbinden. Beim neuen Full-Arch-Workflow können Behandelnde und Dentallabore am selben digitalen Fall arbeiten. Das Ziel ist, die Behandlungsdauer zu verkürzen, die Praxiseffizienz zu verbessern und Patienten schneller zu neuen festsitzenden Zähnen zu verhelfen.

Straumann AXS – Zunehmende Nutzung schafft dauerhaften Kundennutzen

Das starke Wachstum beim Verkauf von Intraoralscannern, insbesondere SIRIOS, führt mehr Behandelnde in das digitale Ökosystem von Straumann. Straumann AXS, die offene Cloud-Plattform der Gruppe, verbindet Scannen, Behandlungsplanung und Produktbestellung und hat inzwischen mehr als 20‘000 aktive Nutzer. Erste Kundenanalysen deuten darauf hin, dass der Umsatz pro AXS-Kunde schneller wächst als pro Kunde ohne AXS. Die Nachbestellraten von AXS-Kunden sind deutlich höher als jene von Kunden ohne AXS.

Indem AXS diese Schritte in den Praxisalltag integriert und wiederholte Bestellungen vereinfacht, fördert die Plattform dauerhafte Kundenbeziehungen und wiederkehrende Verkäufe von Implantaten und Verbrauchsmaterialien für Behandlungen.

ClearCorrect – Fokussiertes Angebot für prioritäre Märkte

ClearCorrect erzielte in seinen prioritären Märkten zweistelliges Wachstum, während die Transformation der Kieferorthopädie voranschritt. Die Bündelung der Vertriebsressourcen auf diese Märkte und Verbesserungen in Produktion und Betrieb haben die Kosten gesenkt. Im Oktober begann ClearCorrect, eine breitere Welle von Innovationen für Allgemeinzahnärzte einzuführen. Dazu gehören eine mit SIRIOS-Scans verknüpfte Ergebnissimulation und zusätzliche Optionen für den Randverlauf der Aligner in ausgewählten Märkten. Zusammen mit Case Assessment, das Behandelnden bei der Auswahl geeigneter Fälle hilft, und RemoteCare für die Betreuung von Patientinnen und Patienten zwischen Praxisbesuchen erleichtern diese Werkzeuge die Integration von Aligner-Behandlungen in allgemeine Zahnarztpraxen. Das gestärkte Angebot und die effizientere Kostenbasis festigen die Position von ClearCorrect im Zielsegment. Das Geschäft bleibt auf Kurs, bis Ende 2027 die Gewinnschwelle zu erreichen.

Renata Putnik übernimmt am 1. Januar 2027 die Funktion des Chief People Officer

Arnoud Middel hat entschieden, die Straumann Group Ende 2026 zu verlassen. Wir danken ihm für seine engagierte Führung und seinen bleibenden Beitrag zu unserer globalen Organisation People & Culture und zur Talententwicklung. Er hat zudem die Entwicklung von Renata Putnik gefördert und damit eine starke interne Nachfolge ermöglicht. Dies unterstreicht die Talentbasis der Straumann Group und sichert die Kontinuität in der Führung von People & Culture beim Übergang ins Jahr 2027.

Renata Putnik tritt am 1. Januar 2027 seine Nachfolge als Chief People Officer an. In mehr als zehn Jahren bei der Straumann Group hatte sie globale und regionale HR-Funktionen inne und leitete zuletzt den HR-Bereich in Nordamerika. Die Gruppe begrüsst ihre Ernennung und würdigt ihr unternehmerisches Gespür, ihre strategische Perspektive und ihren kooperativen Führungsstil sowie ihr tiefes Verständnis für das Unternehmen und seine Kultur.

AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR 2026 – VORBEHALTLICH UNVORHERGESEHENER EREIGNISSE

Die Straumann Group erwartet für das Gesamtjahr 2026 weiterhin ein hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum und bestätigt ihre im Juni angehobene Prognose für die Profitabilität: Die Kern-EBIT-Marge soll sich bei konstanten Wechselkursen von 2025 um rund 140 bis 170 Basispunkte verbessern. Die Verbesserung dürfte sich gleichmässig auf das erste und zweite Halbjahr verteilen.

Die Gruppe ist weiterhin zuversichtlich, ihren Ausblick zu erreichen. Dazu tragen erhebliche Wachstumschancen in ihrem weltweit adressierbaren Markt von CHF 20 Mrd., ihr widerstandsfähiges Geschäftsmodell mit starken Marktpositionen in einem weiterhin volatilen Umfeld, ihre Innovations- und Transformationsinitiativen sowie ihre hoch engagierte, unternehmerische Kultur und disziplinierte Umsetzung bei. Ihre breite globale Präsenz bietet eine solide Grundlage, um erhebliche Wachstumschancen im weltweiten Markt für Mundgesundheit zu nutzen.

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Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12‘000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz

Telefon: + 41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte: Corporate Communications Investor Relations Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51 Marc Kaiser: +41 (0)61 965 16 80 Derya Güzel: +41 (0)61 965 18 76 E-Mail: corporate.communication@straumann.com E-Mail: investor.relations@straumann.com

Medien-und Analystenkonferenz

Die Straumann Group wird die Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2026 Vertreterinnen und Vertretern der Finanzwelt und der Medien im Rahmen einer Webcast-Telefonkonferenz heute um 10.30 Uhr MEZ präsentieren. Der Webcast kann auf www.straumann-group.com/webcast mitverfolgt werden und steht anschliessend als Aufzeichnung zur Verfügung.

Teilnehmende, die während der Q&A-Runde Fragen stellen möchten, werden gebeten, sich vorab über diesen Link für die Telefonkonferenz zu registrieren. Wir empfehlen Ihnen ausserdem, die Präsentation über den Direktlink in dieser Medienmitteilung herunterzuladen, bevor Sie der Telefonkonferenz beitreten.

Präsentation

Die Präsentationsfolien der Konferenz stehen im Anhang dieser Medienmitteilung sowie auf den Webseiten für Medien und Investoren unter www.straumann-group.com zur Verfügung.

Bevorstehende Unternehmens- und Investorenveranstaltungen

2026 Anlass Ort 29. Okt. 2026 Roadshow Bank of America Paris 4. Nov. 2026 Roadshow J.P. Morgan London 5. Nov. 2026 ZKB Swiss Equity Conference Zürich 10.-11. Nov. 2026 UBS European Conference London 24. Nov. 2026 Kepler Cheuvreux Geneva Day Genf 7.-8. Dez. 2026 Roadshow Kepler Cheuvreux Brüssel, Amsterdam 8.-9. Dez. 2026 Roadshow Barclays New York, Boston 14.-15. Dez. 2026 Roadshow ODDO BHF Paris 31. Dez. 2026-23. Feb. 2027 Quiet Period 24. Feb. 2027 Ergebnisse Gesamtjahr 2026 Basel

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten, Einschätzungen und Erwartungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Abgabe widerspiegeln. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf künftige weltwirtschaftliche Entwicklungen, Pandemien, Wechselkurse, gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Wettbewerbern und andere Faktoren ausserhalb des Einflussbereichs von Straumann. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten abweichen. Straumann stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum heutigen Datum bereit und übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

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