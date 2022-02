Straumann-Aktie: Straumann erzielt 2021 Umsatzrekord und Gewinnsprung - Aktiensplit geplant

Der Basler Konzern erzielte 2021 sowohl bei Umsatz wie auch Reingewinn neue Rekordwerte. Mit Blick nach vorne will die Firma in weiteres Wachstum investieren.

Konkret stiegen die Verkäufe im vergangenen Geschäftsjahr um knapp 42 Prozent auf 2,02 Milliarden Franken. Der Konzern überschritt beim Umsatz somit erstmals die Schwelle von 2 Milliarden. Bis 2030 will das Unternehmen bekanntlich einen Umsatz von jährlich 5 Milliarden Schweizer Franken erwirtschaften.

Organisch - also ohne Wechselkurseffekte und Übernahmen - wuchs Straumann um 41,7 Prozent (Kern-Wert). Im Vorjahr hatte der Konzern wegen der Corona-Pandemie hier für einmal ein Minus von 5,6 Prozent hinnehmen müssen.

Gewinnsprung

Der Betriebsgewinn (EBIT) sprang auf 543 Millionen von 157 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge legte auf 26,8 Prozent von 11,0 Prozent zu. Unter dem Strich gelang dem Basler Unternehmen ein Gewinnsprung. Der Reingewinn vervierfachte sich gut auf 399 Millionen.

Mit diesen Resultaten hat Straumann die Erwartungen der Analysten in etwa erreicht. Sie hatten aufgrund des Abflauens der Pandemie bereits mit einem starken Wachstum gerechnet. Die eigenen Ziele eines organischen Umsatzwachstums im hohen 30-Prozent-Bereich und eine Profitabilität auf dem Niveau von 2019 wurden übertroffen.

Die Aktionäre sollen eine deutlich höhere Dividende von 6,75 Franken je Aktie erhalten (VJ 5,75 Fr.).

Neuer Ausblick

Mit Blick nach vorne gibt das Unternehmen nun eine neue Prognose ab. So erwartet der Konzern für 2022 ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und eine Marge von etwa 26 Prozent. Die Pandemie werde sich dabei wohl nicht mehr stark auf die Patientenbesuche in Zahnarztpraxen auswirken, so der Konzern. Dabei möchte der Konzern umfangreich in weiteres Wachstum investieren, wie er schrieb.

Was die längerfristigen Ziele anbelangt, so hatten sich die Basler am Capital Markets Day im vergangenen Dezember geäussert. Bis 2030 will das Unternehmen einen Umsatz von jährlich 5 Milliarden Schweizer Franken erwirtschaften. Angestrebt werde bis dahin eine jährliche organische Wachstumsrate von 10 Prozent.

Schliesslich gab Straumann noch einen Wechsel im Verwaltungsrat bekannt. Sebastian Burckhardt wolle per nächster GV nicht mehr antreten. An seiner Stelle solle Nadia Tarolli Schmidt in das Gremium nachrücken.

Aktiensplit geplant

Darüber hinasus plant das Unternehmen einen Aktiensplit. Konkret beabsichtigt die Gruppe, eine Aktie in zehn aufzuteilen, damit diese für mehr potentielle Aktionärinnen und Aktionäre erschwinglicher wird.

Die Aktie des Konzerns hatte sich in den vergangenen fünf Jahren von weniger als 500 Franken pro Stück auf zeitweise über 2000 Franken verteuert. In den letzten Wochen waren die Valoren allerdings wieder etwas zurückgekommen. Am Montag schloss das Papier aber immer noch bei 1381 Franken. Händler machen jedoch nicht firmenspezifische Gründe für diesen Rückgang verantwortlich, als vielmehr die steigenden Zinsen. Steigende Zinsen gelten als Gift für Wachstumsaktien wie jenen von Straumann.

Mit dem Aktiensplit wolle man es auch den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erleichtern, Aktien von Straumann zu erwerben, sagte Konzernchef Guillaume Daniellot am Dienstag im Anschluss an die Zahlenpublikation in einem Call mit der Nachrichtenagentur AWP. Straumann lege einen starken Fokus auf die Unternehmenskultur. Daher wolle man allen Mitarbeitenden auch die Möglichkeit geben, dies wirklich zu tun.

Dividendenpolitik unverändert

Weiter äusserte sich der Manager in dem Gespräch zur Dividende des Konzerns. Diese soll für das abgelaufenen Geschäftsjahr um einen Franken auf neu 6,75 Franken steigen. An der Dividendenpolitik von Straumann an sich ändere sich damit aber nichts, so Daniellot, diese bleibe unverändert.

Mit Blick nach vorne gab sich das Unternehmen zwar grundsätzlich optimistisch, doch war die Gruppe in ihrer Prognose auch um eine gewisse Vorsicht bemüht. So erwartet Straumann für 2022 zwar grundsätzlich nicht, dass sich die Pandemie noch stark auf Patientenbesuche in Zahnarztpraxen auswirken wird. "Wir werden aber erst im Herbst sehen, ob es wirklich nicht zu weiteren Einschränkungen kommt", führte der Manager aus.

Innovation, Produktion und Digitalisierung

Um weiteres Wachstum sicherzustellen, möchte sein Unternehmen in den kommenden Jahren dafür erneut umfangreich in Wachstum investieren. Einerseits wolle man die Produktion stärken, andererseits die Innovation, führte Daniellot aus. Auch die Digitalisierung solle weiter vorangetrieben werden.

Straumann befinde sich ausserdem in einer starken finanziellen Position und halte immer Ausschau nach guten Übernahmekandidaten. Erst im Dezember hatte der Konzern in Japan eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Nihon Implant unterzeichnet, wie er ebenfalls am Dienstag bekannt gab.

Basel (awp)