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31.08.2026 09:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag mit Aufschlag

Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Straumann gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 93,56 CHF.

Straumann
94.23 CHF -0.15%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 93,56 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'264 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Straumann-Aktie bei 93,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 93,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'063 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 17,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt.

In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,22 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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