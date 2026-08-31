Straumann Aktie News: Straumann am Nachmittag in Grün

Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 94,22 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'124 Punkten liegt. Bei 94,22 CHF markierte die Straumann-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,10 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 65'149 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,54 Prozent. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 CHF. Am 29.10.2009 äusserte sich Straumann zu den Kennzahlen des am 30.09.2009 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.

Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,22 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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