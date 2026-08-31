Straumann Aktie News: Straumann am Montagmittag auf grünem Terrain

Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'185 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Straumann-Aktie bisher bei 93,74 CHF. Bei 93,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 26'178 Straumann-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Gewinne von 17,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 CHF belaufen. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,22 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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