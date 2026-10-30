Straumann Aktie News: Straumann gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Die Straumann-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 98,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'834 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Straumann-Aktie bei 98,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,98 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'941 Straumann-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Bei einem Wert von 73,02 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Straumann-Aktie 25,72 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal hat Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 168.20 Mio. CHF umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Straumann-Aktie in Höhe von 3,28 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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