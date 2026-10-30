Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 97,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'831 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Straumann-Aktie bei 98,62 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,98 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 135'529 Straumann-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,16 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Straumann-Aktie 34,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Straumann ein EPS in Höhe von 3,28 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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