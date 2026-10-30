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30.10.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann macht am Mittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Straumann. Zuletzt ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 97,52 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 97,52 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'855 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 98,62 CHF erreichte die Straumann-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 97,98 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 60'486 Straumann-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 12,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Straumann-Aktie 33,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Straumann-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2009 abgelaufenen Quartal legte Straumann am 29.10.2009 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,28 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Straumann am 30.10.2026
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