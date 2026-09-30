Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 94,12 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'843 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Straumann-Aktie bei 94,58 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 93,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 20'197 Straumann-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Straumann-Aktie mit einem Kursplus von 16,66 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 28,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF je Aktie ausschütten. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,24 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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