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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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30.09.2026 09:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag fester

Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag fester

Die Aktie von Straumann gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 94,12 CHF.

Straumann
94.20 CHF 0.83%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 94,12 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'843 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Straumann-Aktie bei 94,58 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 93,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 20'197 Straumann-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Straumann-Aktie mit einem Kursplus von 16,66 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Straumann-Aktie liegt somit 28,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF je Aktie ausschütten. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168.20 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 168.20 Mio. CHF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,24 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’808.08 13.84 SL4BRU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
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Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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