Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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30.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Mittwochnachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Straumann. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 92,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'688 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Straumann-Aktie sogar auf 94,58 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,10 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112'468 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,83 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Straumann-Aktie 26,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 168.20 Mio. CHF eingefahren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,24 CHF je Straumann-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Straumann am 30.09.2026
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