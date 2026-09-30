Straumann Aktie News: Straumann am Mittwochmittag in Grün

Die Straumann-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 92,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'716 Punkten liegt. In der Spitze legte die Straumann-Aktie bis auf 94,58 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67'480 Straumann-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,97 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,24 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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