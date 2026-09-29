Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Straumann-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 94,08 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'761 Punkten realisiert. Die Straumann-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,86 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 96,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'384 Straumann-Aktien.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,71 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,24 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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