Straumann Aktie News: Straumann verliert am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die Straumann-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,4 Prozent auf 93,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'775 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Straumann-Aktie bisher bei 92,92 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 174'912 Straumann-Aktien.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 21,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Straumann in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,24 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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