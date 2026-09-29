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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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29.09.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Straumann Aktie News: Straumann am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Straumann gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 94,22 CHF.

Straumann
94.42 CHF -2.93%
Kaufen Verkaufen

Die Straumann-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 94,22 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'857 Punkten steht. Die Straumann-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,72 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 83'509 Straumann-Aktien den Besitzer.

Bei 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,54 Prozent könnte die Straumann-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,02 CHF ab. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 29,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 CHF. Am 29.10.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,24 CHF je Straumann-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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