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28.10.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann steigt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Straumann gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 97,80 CHF zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 97,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'592 Punkten steht. Die Straumann-Aktie legte bis auf 99,02 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 96,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 147'711 Straumann-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,02 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Straumann-Aktie mit einem Verlust von 25,34 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass Straumann im Jahr 2026 3,27 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Straumann am 28.10.2026
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