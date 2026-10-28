Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 96,58 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'484 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Straumann-Aktie bei 94,82 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 88'480 Straumann-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 12,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Straumann-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 CHF aus. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,27 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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