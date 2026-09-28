Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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28.09.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Anleger schicken Straumann am Montagnachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Straumann. Zuletzt sprang die Straumann-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 97,82 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Straumann nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 97,82 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'848 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Straumann-Aktie bis auf 99,18 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 97,38 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 78'045 Straumann-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Gewinne von 12,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Am 29.10.2009 äusserte sich Straumann zu den Kennzahlen des am 30.09.2009 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 168.20 Mio. CHF gelegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,24 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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