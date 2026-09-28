Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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28.09.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Mittag freundlich
Die Aktie von Straumann zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Um 12:28 Uhr stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 98,62 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Straumann-Aktie bei 99,18 CHF. Bei 97,38 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'817 Straumann-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 109,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,02 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 25,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Straumann-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 CHF ausgeschüttet werden. Straumann gewährte am 29.10.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals. Straumann hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168.20 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,24 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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