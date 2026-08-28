Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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28.08.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Freitagvormittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Straumann. Zuletzt ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 92,36 CHF.
Das Papier von Straumann konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 92,36 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'326 Punkten tendiert. Die Straumann-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,56 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,90 CHF. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 8'080 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 26,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Straumann-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Straumann 1,000 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Straumann am 29.10.2009. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,22 CHF je Straumann-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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