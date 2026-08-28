Straumann Aktie News: Straumann am Freitagnachmittag mit Kursplus

Das Papier von Straumann legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 94,04 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'289 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Straumann-Aktie bei 94,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,90 CHF. Bisher wurden heute 128'549 Straumann-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 73,02 CHF. Der aktuelle Kurs der Straumann-Aktie ist somit 22,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 CHF belaufen. Am 29.10.2009 hat Straumann die Kennzahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 168.20 Mio. CHF eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,22 CHF je Aktie in den Straumann-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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