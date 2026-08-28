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28.08.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Mittag gefragt

Straumann Aktie News: Straumann am Mittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Straumann. Zuletzt konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 93,66 CHF.

Straumann
94.37 CHF 2.04%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 93,66 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Straumann-Aktie bei 94,00 CHF. Bei 91,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 75'136 Straumann-Aktien umgesetzt.

Bei 109,80 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 73,02 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 CHF. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,22 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’297.40 13.97 S7BCRU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.63 STBJYU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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