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27.11.2026 09:29:00
Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
Die Aktie von Straumann gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Straumann zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 109,35 CHF.
Das Papier von Straumann konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 109,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'860 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Straumann-Aktie bis auf 109,35 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 107,85 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'194 Straumann-Aktien umgesetzt.
Am 25.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 111,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 73,02 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF an Straumann-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 CHF. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 168.20 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,28 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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