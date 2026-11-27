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27.11.2026 16:29:00
Straumann Aktie News: Straumann präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Straumann. Zuletzt ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 110,20 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'897 Punkten liegt. Bei 110,65 CHF erreichte die Straumann-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,85 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Straumann-Aktien beläuft sich auf 46'194 Stück.
Am 25.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,70 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,74 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 legte Straumann die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2009 endete, vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Experten taxieren den Straumann-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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