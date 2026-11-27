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27.11.2026 12:29:00
Straumann Aktie News: Straumann am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Straumann. Das Papier von Straumann konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 110,45 CHF.
Die Straumann-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 110,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'878 Punkten tendiert. Die Straumann-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,60 CHF aus. Bei 107,85 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 20'952 Straumann-Aktien umgesetzt.
Am 25.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,70 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 1,13 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Straumann-Aktie derzeit noch 33,89 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Straumann seine Aktionäre 2025 mit 1,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 CHF je Aktie ausschütten. Straumann veröffentlichte am 29.10.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2009 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite hat Straumann im vergangenen Quartal 168.20 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Straumann 168.20 Mio. CHF umsetzen können.
In der Straumann-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,28 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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