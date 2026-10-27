Straumann Aktie News: Straumann verliert am Dienstagvormittag

Um 09:28 Uhr fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 96,96 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'503 Punkten liegt. Im Tief verlor die Straumann-Aktie bis auf 96,96 CHF. Mit einem Wert von 97,66 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'070 Straumann-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,24 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 73,02 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Straumann-Aktie 32,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 CHF. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168.20 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168.20 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,27 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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