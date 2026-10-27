Straumann Aktie News: Straumann am Nachmittag behauptet

Im SIX SX-Handel kam die Straumann-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 97,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Die Straumann-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,48 CHF. Die Straumann-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,96 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,66 CHF. Von der Straumann-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74'602 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Derzeit notiert die Straumann-Aktie damit 10,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (73,02 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Straumann-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 CHF. Straumann liess sich am 29.10.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 168.20 Mio. CHF, gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Straumann-Gewinn in Höhe von 3,27 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Straumann-Aktie

Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO

Ausblick Straumann: Weiter dynamisches Wachstum erwartet

Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben