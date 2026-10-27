Straumann Aktie News: Straumann am Mittag stärker

Um 12:28 Uhr ging es für das Straumann-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 98,28 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'584 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Straumann-Aktie bei 98,48 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 97,66 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30'249 Straumann-Aktien.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Straumann-Aktie 11,72 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,02 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 CHF belaufen. Am 29.10.2009 hat Straumann in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2009 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168.20 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 168.20 Mio. CHF eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Straumann einen Gewinn von 3,27 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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