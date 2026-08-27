Straumann Aktie News: Straumann am Vormittag Verlust reich

Der Straumann-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 92,42 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'317 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Straumann-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,40 CHF aus. Bei 92,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 10'529 Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,80 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Straumann-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 73,02 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,99 Prozent.

Straumann-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Straumann am 29.10.2009. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 168.20 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,22 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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