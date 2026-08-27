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27.08.2026 16:29:00

Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Straumann Aktie News: Straumann tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Straumann gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Straumann-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 92,26 CHF ab.

Straumann
92.48 CHF -1.02%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Straumann-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 92,26 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'208 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Straumann-Aktie bis auf 91,96 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 104'717 Straumann-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 109,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,01 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,02 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Straumann-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte Straumann am 29.10.2009. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 168.20 Mio. CHF gegenüber 168.20 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,22 CHF je Straumann-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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