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27.08.2026 12:29:00

Straumann Aktie News: Straumann am Mittag fester

Straumann Aktie News: Straumann am Mittag fester

Die Aktie von Straumann gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Straumann-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Straumann
92.48 CHF -1.02%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Straumann-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 93,36 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'328 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Straumann-Aktie bis auf 93,38 CHF. Bei 92,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Straumann-Aktie belief sich zuletzt auf 59'212 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,80 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,61 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,02 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,79 Prozent würde die Straumann-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Straumann-Aktionäre 1,000 CHF je Wertpapier. Am 29.10.2009 lud Straumann zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2009 endete. Umsatzseitig standen 168.20 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Straumann 168.20 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Straumann im Jahr 2026 3,22 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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